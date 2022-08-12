Тен Хаг убежден, что МЮ еще кого-нибудь купит

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что его клуб еще кого-нибудь купит в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "Юнайтед" приобрел лишь Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа, а также подписал свободным агентом Кристиана Эриксена.



Однако этих трех новичков Тен Хагу мало. Эрик надеется, что переговоры по игрокам вроде Френки Де Йонга и Адриена Рабьо увенчаются успехом.



"Мы обязаны сделать это (купить еще игроков). Убежден, мы сделаем это".



"Думаю, мы очень хорошо взаимодействуем внутри клуба. Я не могу говорить об игроках, которые имеют контракты в других клубах", — цитирует Тен Хага ESPN.