Тен Хаг убежден, что МЮ еще кого-нибудь купит
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что его клуб еще кого-нибудь купит в остатке летнего трансферного окна.
Этим летом "Юнайтед" приобрел лишь Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа, а также подписал свободным агентом Кристиана Эриксена.
Однако этих трех новичков Тен Хагу мало. Эрик надеется, что переговоры по игрокам вроде Френки Де Йонга и Адриена Рабьо увенчаются успехом.
"Мы обязаны сделать это (купить еще игроков). Убежден, мы сделаем это".
"Думаю, мы очень хорошо взаимодействуем внутри клуба. Я не могу говорить об игроках, которые имеют контракты в других клубах", — цитирует Тен Хага ESPN.
12.08.2022 21:00
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Последние комментарии:
эххххх ма, даже жалко мужика, не по сеньке шапка
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Маласия - это кек. Теллес на позицию которого он пришел в разы лучше и опытнее.
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Давай физручек
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