Тен Хаг убежден, что МЮ еще кого-нибудь купит

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что его клуб еще кого-нибудь купит в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "Юнайтед" приобрел лишь Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа, а также подписал свободным агентом Кристиана Эриксена.

Однако этих трех новичков Тен Хагу мало. Эрик надеется, что переговоры по игрокам вроде Френки Де Йонга и Адриена Рабьо увенчаются успехом.

"Мы обязаны сделать это (купить еще игроков). Убежден, мы сделаем это".

"Думаю, мы очень хорошо взаимодействуем внутри клуба. Я не могу говорить об игроках, которые имеют контракты в других клубах", — цитирует Тен Хага ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 12.08.2022 21:13 # osivori
    эххххх ма, даже жалко мужика, не по сеньке шапка

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  2. high-malvern 12.08.2022 21:02 # high-malvern
    Маласия - это кек. Теллес на позицию которого он пришел в разы лучше и опытнее.

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  3. quavo 12.08.2022 21:01 # quavo
    Давай физручек

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