Защитник Жоэль Матип пополнил лазарет "Ливерпуля" и теперь рискует пропустить матч против "Кристал Пэлас" в понедельник.

Прямо сейчас "Ливерпуль" испытывает острый дефицит полузащитников, хотя Наби Кейта и может вернуться к выезду на "Селхерст Парк".



Не все ладно и в обороне, где Матип, который был основным партнером Виргила Ван Дейка большую часть прошлого сезона, имеет проблемы с пахом.



Как сообщает The Telegraph, сыгравший все 90 минут против "Фулхэма" в прошлую субботу Жоэль пропустил тренировку команды в пятницу.



Травма Матипа может открыть дверь в стартовый состав "Ливерпуля" для Джо Гомеса, тогда как Ибраима Конате отсутствует с повреждением колена.