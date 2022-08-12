Матип пополнил лазарет "Ливерпуля"
Защитник Жоэль Матип пополнил лазарет "Ливерпуля" и теперь рискует пропустить матч против "Кристал Пэлас" в понедельник.
Прямо сейчас "Ливерпуль" испытывает острый дефицит полузащитников, хотя Наби Кейта и может вернуться к выезду на "Селхерст Парк".
Не все ладно и в обороне, где Матип, который был основным партнером Виргила Ван Дейка большую часть прошлого сезона, имеет проблемы с пахом.
Как сообщает The Telegraph, сыгравший все 90 минут против "Фулхэма" в прошлую субботу Жоэль пропустил тренировку команды в пятницу.
Травма Матипа может открыть дверь в стартовый состав "Ливерпуля" для Джо Гомеса, тогда как Ибраима Конате отсутствует с повреждением колена.
12.08.2022 20:00
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Последние комментарии:
> Матип имеет проблемы с пахом.
ван дейка тоже надо проверить - его в первом туре Митрович еще сильнее трахнул, чем матипа
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Пздц
КНЯЗИ (((
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