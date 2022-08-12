Гвардиола подтвердил, что Гомес останется в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что приходящий из "Андерлехта" защитник Серхио Гомес будет частью первой команды в этом сезоне.

Накануне стало известно, что "Сити" согласовал компенсацию за Гомеса в размере 11 миллионов фунтов. Ожидается, что Джо официально присоединится к "горожанам" на этой неделе.



Ранее ходили слухи, что 21-летний испанец может быть отправлен в аренду в родственную для чемпионов Премьер-Лиги "Жирону", однако Гвардиола решил иначе.



"Как вы знаете, клуб всегда работает над различными возможностями на многих позициях".



"В данном случае нашей целью стал этот молодой игрок. Несколько лет назад на юношеском Чемпионате Мира Фил Фоден стал лучшим игроком, а он был вторым лучшим игроком".



"Он выступает за молодежную сборную Испании U-21, он молодой талант из "Барселоны". Он побывал в дортмундской "Боруссии" и был в хороших руках у Венсана Компани".



"Он был хорош, и мы поставили цель пригласить его сюда. Он нужен нам на сейчас, он останется с нами", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.