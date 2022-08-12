Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо вернулся в "Тоттенхэм" на роли тренера академии и представителя клуба.

Будучи игроком, Дефо провел два периода в "Тоттенхэме" с 2004 по 2014 год, забив 143 гола в 363 матчах. Джермейн остается шестым лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.



О завершении игровой карьеры Дефо, также выступавший за "Вест Хэм", "Борнмут", "Портсмут", "Торонто", "Сандерленд" и "Рейнджерс", объявил еще в марте, а сегодня 39-летний англичанин официально вернулся к "шпорам", где будет совмещать две роли.



"Надеюсь, когда однажды я стану главным тренером, то буду тренировать точно так же, как и Конте. Я бы хотел, чтобы моя команда была в лучшей форме в лиге. Для игрока нет ничего лучше, чем быть в хорошей физической форме и бегать весь день, не зная усталости".



"Я приступил к работе несколько недель назад и уже поговорил с ним (Конте). Он обсудил со мной физический элемент игры. Конечно, важен и тактический элемент, но ты должен быть готов трудиться усерднее, чем соперник", — сообщил обладатель тренерской лицензии УЕФА категории B изданию Evening Standard.