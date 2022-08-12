Тухель намекнул на воссоединение с Обамеянгом

Главный тренер "Челси" Томас Тухель намекнул на свое желание воссоединиться с нападающим "Барселоны" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Согласно слухам, именно Обамеянга "Челси" рассматривает на замену ушедшим из клуба Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру.



Тухель прекрасно знаком с Пьер-Эмериком по совместной работе в дортмундской "Боруссии", и Томас совершенно не считает 33-летнего габонца игроком с плохой дисциплиной.



"Я наслаждался работой с ним. Это доставляло удовольствие".



"Это не имеет никакого отношения к нынешней ситуации, но некоторые игроки остаются твоими игроками, потому что вы были очень, очень близки. У нас были очень близкие отношения".



"Я не слежу за тем, что пишет пресса насчет Обы. Я не знаю, пишут про него хорошее или плохое, мне все равно".



"Его проблемы с поведением? Я никогда не сталкивался с этим. Ситуация в "Арсенале" здесь не причем, и из уважения я не буду комментировать это. Но в Дортмунде никаких проблем не было".



"Хочу ли я купить Обамеянга? Славная попытка, но мы не будем говорить о будущем игроков. Будущее — это следующая тренировка", — цитирует Тухеля Daily Mail.