Тухель намекнул на воссоединение с Обамеянгом

Томас Тухель и Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Челси" Томас Тухель намекнул на свое желание воссоединиться с нападающим "Барселоны" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Согласно слухам, именно Обамеянга "Челси" рассматривает на замену ушедшим из клуба Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру.

Тухель прекрасно знаком с Пьер-Эмериком по совместной работе в дортмундской "Боруссии", и Томас совершенно не считает 33-летнего габонца игроком с плохой дисциплиной.

"Я наслаждался работой с ним. Это доставляло удовольствие".

"Это не имеет никакого отношения к нынешней ситуации, но некоторые игроки остаются твоими игроками, потому что вы были очень, очень близки. У нас были очень близкие отношения".

"Я не слежу за тем, что пишет пресса насчет Обы. Я не знаю, пишут про него хорошее или плохое, мне все равно".

"Его проблемы с поведением? Я никогда не сталкивался с этим. Ситуация в "Арсенале" здесь не причем, и из уважения я не буду комментировать это. Но в Дортмунде никаких проблем не было".

"Хочу ли я купить Обамеянга? Славная попытка, но мы не будем говорить о будущем игроков. Будущее — это следующая тренировка", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Барселона, Обамеянг, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 17:00

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  1. chelsiukpro 12.08.2022 17:17 # chelsiukpro
    Не помешал бы для достижения высоких целей!

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  2. sexan 12.08.2022 17:08 # sexan
    Мда...

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  3. thegodfather 12.08.2022 17:05 # thegodfather
    Е5ать намекнул так намекнул....

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