Тен Хаг: "Не хочу терять Рэшфорда"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что не собирается продавать нападающего Маркуса Рэшфорда.

У Рэшфорда уже идет заключительный год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю, и накануне стало известно, что Маркус контактирует с ПСЖ насчет своего переезда в столицу Франции.



Однако Тен Хаг дорожит Рэшфордом и рассчитывает на 24-летнего англичанина в сезоне 2022/23.



"Он по-настоящему важен, и вы можете это видеть с моего первого я здесь. Я по-настоящему доволен им и не хочу его терять. Он определенно находится в планах "Манчестер Юнайтед", — цитирует Тен Хага Daily Mail.