Тен Хаг: "Не хочу терять Рэшфорда"

Маркус Рэшфорд Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что не собирается продавать нападающего Маркуса Рэшфорда.

У Рэшфорда уже идет заключительный год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю, и накануне стало известно, что Маркус контактирует с ПСЖ насчет своего переезда в столицу Франции.

Однако Тен Хаг дорожит Рэшфордом и рассчитывает на 24-летнего англичанина в сезоне 2022/23.

"Он по-настоящему важен, и вы можете это видеть с моего первого я здесь. Я по-настоящему доволен им и не хочу его терять. Он определенно находится в планах "Манчестер Юнайтед", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 12.08.2022 16:11 # narcot
    мда, за такое лысого шарлатана уже можно гнать ссаными тряпками

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  2. alexomck 12.08.2022 16:07 # alexomck
    на безрыбье и эта палка сгодится, лучше в мю не идут

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