Тен Хаг: "Не хочу терять Рэшфорда"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что не собирается продавать нападающего Маркуса Рэшфорда.
У Рэшфорда уже идет заключительный год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю, и накануне стало известно, что Маркус контактирует с ПСЖ насчет своего переезда в столицу Франции.
Однако Тен Хаг дорожит Рэшфордом и рассчитывает на 24-летнего англичанина в сезоне 2022/23.
"Он по-настоящему важен, и вы можете это видеть с моего первого я здесь. Я по-настоящему доволен им и не хочу его терять. Он определенно находится в планах "Манчестер Юнайтед", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
12.08.2022 16:00
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мда, за такое лысого шарлатана уже можно гнать ссаными тряпками
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на безрыбье и эта палка сгодится, лучше в мю не идут
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