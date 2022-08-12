Клопп по-прежнему не собирается покупать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему не планирует покупать, несмотря на обилие травм.

Ничья 2:2 против "Фулхэма" в прошлый уикенд обернулась для "Ливерпуля" травмой полузащитника Тиаго Алькантары. Также в лазарете "красных" находятся другие игроки центра поля в лице Наби Кейта, Кертиса Джонса и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Однако в преддверии матч против "Кристал Пэлас" в понедельник Клопп дал понять, что будет решать возникшие проблемы за счет внутренних ресурсов.



"Если бы имелся правильный игрок и правильная возможность, мы бы воспользовались этим, но я не вижу этого. Мы провели уже много разговоров, и не похоже на то, что что-нибудь случится".



"Я доволен мощью, размером и качеством своего состава, но у нас есть травмы. И для этого есть много решений. Одно из них — это трансферный рынок, но это имеет смысл, только если ты можешь привести правильного игрока".



"Все остальные решения ты ищешь внутри команды. У нас слишком много травм, и это ясно. Наби вернется к понедельнику, а Костас (Цимикас) сегодня будет тренироваться впервые, поэтому он тоже может вернуться к ближайшему матчу", — цитирует Клоппа Sky Sports.