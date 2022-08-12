Виллиан направляется в "Фулхэм"

Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан близок к переходу в "Фулхэм".

Ранее на текущей неделе Виллиан разорвал свой контракт с бразильским "Коринтиансом", с болельщиками которого он не смог поладить.



Теперь Виллиан и его семья настроены вернуться в Лондон, где они провели несколько счастливых лет.



Как сообщает talkSPORT, Виллиан и "Фулхэм" ведут интенсивные переговоры уже несколько дней, и похоже на то, что вскоре 34-летний бразилец присоединится к команде Марку Силвы.