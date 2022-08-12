Виллиан направляется в "Фулхэм"

Виллиан Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан близок к переходу в "Фулхэм".

Ранее на текущей неделе Виллиан разорвал свой контракт с бразильским "Коринтиансом", с болельщиками которого он не смог поладить.

Теперь Виллиан и его семья настроены вернуться в Лондон, где они провели несколько счастливых лет.

Как сообщает talkSPORT, Виллиан и "Фулхэм" ведут интенсивные переговоры уже несколько дней, и похоже на то, что вскоре 34-летний бразилец присоединится к команде Марку Силвы.


Метки Виллиан, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 12.08.2022 15:29 # liverpool888
    Зачем им нужен этот пенсионер? он ещё при Конте показывал более менее внятный футбол.

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  2. chelsiukpro 12.08.2022 14:53 # chelsiukpro
    Легенда Челси и Арсенала :))

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  3. skydreams 12.08.2022 14:33 # skydreams
    Удачи Вилли!

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  4. chelseaaaa 12.08.2022 14:12 # chelseaaaa
    Красавец Виллиан, правильно делает

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  5. true-manc 12.08.2022 14:00 # true-manc
    трансферы фулхэма > трансферы маню

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