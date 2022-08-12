Виллиан направляется в "Фулхэм"
Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан близок к переходу в "Фулхэм".
Ранее на текущей неделе Виллиан разорвал свой контракт с бразильским "Коринтиансом", с болельщиками которого он не смог поладить.
Теперь Виллиан и его семья настроены вернуться в Лондон, где они провели несколько счастливых лет.
Как сообщает talkSPORT, Виллиан и "Фулхэм" ведут интенсивные переговоры уже несколько дней, и похоже на то, что вскоре 34-летний бразилец присоединится к команде Марку Силвы.
12.08.2022 14:00
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Последние комментарии:
Зачем им нужен этот пенсионер? он ещё при Конте показывал более менее внятный футбол.
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Легенда Челси и Арсенала :))
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Удачи Вилли!
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Красавец Виллиан, правильно делает
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трансферы фулхэма > трансферы маню
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