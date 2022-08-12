Варди получит новый контракт в "Лестере"

Джейми Варди "Лестер" собирается заключить новый контракт со своим нападающим Джейми Варди.

Действующий контракт Варди истекает в конце этого сезона, однако на "Кинг Пауэр" уверены, что 35-летний англичанин готов провести на топ-уровне еще минимум одну кампанию после этой.

Как сообщает The Telegraph, у "Лестера" уже есть устная договоренность с ветераном насчет продления сотрудничества, и теперь лишь нужно оформить это на бумаге.

Варди выступает за "лис" после своего перехода из "Флитвуда" за 1 миллион фунтов в 2012 году. За это время Джейми выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, проделав путь до элитного нападающего.


Метки Варди, контракты, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 13:00

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  1. hust 12.08.2022 13:40 # hust
    Кто то в крио камерах сидит, диету соблюдает, пластику делает. А кто водку со скитлсом жрет, Ред буллом запивает и бодрячком, и контракт до 37 лет

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  2. yamateh 12.08.2022 13:17 # yamateh
    Человек за копейки выступает не хуже если не лучше, чем долбоеб Лукаку.

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  3. thegodfather 12.08.2022 13:01 # thegodfather
    С его фищ данными и скоростью не 1, а года 3 вполне еще может.

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