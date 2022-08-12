Варди получит новый контракт в "Лестере"
"Лестер" собирается заключить новый контракт со своим нападающим Джейми Варди.
Действующий контракт Варди истекает в конце этого сезона, однако на "Кинг Пауэр" уверены, что 35-летний англичанин готов провести на топ-уровне еще минимум одну кампанию после этой.
Как сообщает The Telegraph, у "Лестера" уже есть устная договоренность с ветераном насчет продления сотрудничества, и теперь лишь нужно оформить это на бумаге.
Варди выступает за "лис" после своего перехода из "Флитвуда" за 1 миллион фунтов в 2012 году. За это время Джейми выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, проделав путь до элитного нападающего.
12.08.2022 13:00
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Кто то в крио камерах сидит, диету соблюдает, пластику делает. А кто водку со скитлсом жрет, Ред буллом запивает и бодрячком, и контракт до 37 лет
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Человек за копейки выступает не хуже если не лучше, чем долбоеб Лукаку.
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С его фищ данными и скоростью не 1, а года 3 вполне еще может.
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