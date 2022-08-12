Варди получит новый контракт в "Лестере"

"Лестер" собирается заключить новый контракт со своим нападающим Джейми Варди.

Действующий контракт Варди истекает в конце этого сезона, однако на "Кинг Пауэр" уверены, что 35-летний англичанин готов провести на топ-уровне еще минимум одну кампанию после этой.



Как сообщает The Telegraph, у "Лестера" уже есть устная договоренность с ветераном насчет продления сотрудничества, и теперь лишь нужно оформить это на бумаге.



Варди выступает за "лис" после своего перехода из "Флитвуда" за 1 миллион фунтов в 2012 году. За это время Джейми выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, проделав путь до элитного нападающего.