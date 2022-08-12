Директор МЮ улетел на рандеву с мамой Рабьо

Вероника Рабьо Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто сегодня проводит встречу с мамой полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо в Турине.

Рабьо не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на сезон 2022/23, а вдобавок уже вступил в заключительный год по своему контракту.

Поэтому "Ювентус" с радостью принял предложение "Юнайтед" в размере около 15 миллионов фунтов о покупке Рабьо и разрешил "красным дьяволам" вступить в переговоры с самим Адриеном.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, с этой целью Мерто и отправился в Турин, где у него назначена встреча с мамой и агентом 27-летнего француза Вероникой.

Рабьо уже успел поговорить по телефону с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом о футбольных аспектах, поэтому Мерто и Вероника в первую очередь будут обсуждать денежный вопрос.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерто, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 11:00

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  1. closer 12.08.2022 11:55 # closer
    Оставляйте этих красавцев в Турине.

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  2. suddenly 12.08.2022 11:49 # suddenly
    Это мама безвиза

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  3. quavo 12.08.2022 11:03 # quavo
    Ебаный нахуй. Мама агент у него. Очередная телка бесхребетная. Му падший клуб, от него гавной ваняет

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