Фофана покинет "Лестер" только как самый дорогой защитник в мире

"Лестер" готов отпустить Весле Фофана в "Челси" только в качестве самого дорогого защитника в мире.

Накануне главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что его клуб получил насчет Фофана два предложения, которые ничуть не соответствуют ожиданиям "лис".



The Telegraph предполагает, что речь идет о суммах в 50 и 60 миллионов фунтов, хотя ранее пресса сообщала, что второе предложение "Челси" по Весле составило 70 млн. фунтов.



Как бы то ни было, "Лестер" хочет получить за Фофана более 80 млн. фунтов, за которые три года назад Харри Магуайр был продан в "Манчестер Юнайтед", получив ярлык самого дорогого защитника в мире.



У Фофана есть долгосрочный контракт, а от трансферного окна остается все меньше времени, поэтому "лисы" находятся в сильной переговорной позиции.