Перес: "Вернуть Роналду? Ему 38 лет!"
Президент "Реала" Флорентино Перес в саркастической манере исключил возвращение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в Мадрид.
Согласно слухам, Роналду решительно настроен уйти этим летом из "Юнайтед" туда, где он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Внезапно оказалось, что у Роналду не так много вариантов, и одним из таковых назывался "Реал", где Криштиану выступал с 2009 по 2018 год. Однако португальский ветеран не нужен Пересу.
"Купить Криштиану? Опять? Ему 38 лет!" — приводит Переса Daily Mail.
12.08.2022 09:00
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Последние комментарии:
Могли бы разыграть карту с возвращением легенды домой. Вон ванильные скамы как текли по этой теме
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Перес красиво мстит. Видел видос где Роналду вел себя высокомерно с ним
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Ему 37 ,долбаеб
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