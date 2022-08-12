Перес: "Вернуть Роналду? Ему 38 лет!"

Президент "Реала" Флорентино Перес в саркастической манере исключил возвращение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в Мадрид.

Согласно слухам, Роналду решительно настроен уйти этим летом из "Юнайтед" туда, где он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Внезапно оказалось, что у Роналду не так много вариантов, и одним из таковых назывался "Реал", где Криштиану выступал с 2009 по 2018 год. Однако португальский ветеран не нужен Пересу.



"Купить Криштиану? Опять? Ему 38 лет!" — приводит Переса Daily Mail.