Перес: "Вернуть Роналду? Ему 38 лет!"

Флорентино Перес Президент "Реала" Флорентино Перес в саркастической манере исключил возвращение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в Мадрид.

Согласно слухам, Роналду решительно настроен уйти этим летом из "Юнайтед" туда, где он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Внезапно оказалось, что у Роналду не так много вариантов, и одним из таковых назывался "Реал", где Криштиану выступал с 2009 по 2018 год. Однако португальский ветеран не нужен Пересу.

"Купить Криштиану? Опять? Ему 38 лет!" — приводит Переса Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 09:00

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  1. gerrard08 12.08.2022 09:21 # gerrard08
    Могли бы разыграть карту с возвращением легенды домой. Вон ванильные скамы как текли по этой теме

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  2. easports 12.08.2022 09:10 # easports
    Перес красиво мстит. Видел видос где Роналду вел себя высокомерно с ним

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  3. edgarkuznetsov 12.08.2022 09:04 # edgarkuznetsov
    Ему 37 ,долбаеб

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