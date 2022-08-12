Клуб из Лондона обсуждает покупку Депая

Неназванный клуб из Лондона ведет переговоры о покупке нападающего "Барселона" Мемфиса Депая.

Этим летом "Барселона" укрепила свою атаку с помощью Роберта Левандовски и Рафиньи. И теперь каталонский клуб готов избавиться от Депая, отбив часть своих затрат на новичков.



Как сообщает Sky Sports, в услугах Депая "очень заинтересован" "Ювентус", который готов предложить Мемфису контракт на два года.



Однако заполучить 28-летнего игрока сборной Голландии хочет и некий столичный клуб Премьер-Лиги, который уже вступил в переговоры с "Барселоной".



При этом сам Депай хотел бы вернуться в Англию, где ранее в своей карьере он провел полтора сезона, не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".