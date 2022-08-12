Клуб из Лондона обсуждает покупку Депая
Неназванный клуб из Лондона ведет переговоры о покупке нападающего "Барселона" Мемфиса Депая.
Этим летом "Барселона" укрепила свою атаку с помощью Роберта Левандовски и Рафиньи. И теперь каталонский клуб готов избавиться от Депая, отбив часть своих затрат на новичков.
Как сообщает Sky Sports, в услугах Депая "очень заинтересован" "Ювентус", который готов предложить Мемфису контракт на два года.
Однако заполучить 28-летнего игрока сборной Голландии хочет и некий столичный клуб Премьер-Лиги, который уже вступил в переговоры с "Барселоной".
При этом сам Депай хотел бы вернуться в Англию, где ранее в своей карьере он провел полтора сезона, не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".
12.08.2022 08:00
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Фулхэм или Челси
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челси не рискует палиться по ходу, а то и этот публично откажет потом:)
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