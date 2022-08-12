"Сити" составил шорт-лист из пяти левых защитников
"Манчестер Сити" составил шорт-лист из пяти игроков по укреплению левого флага обороны.
Лишь накануне стало известно, что "Сити" согласовал покупку левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса, однако 21-летний испанец рассматривается "горожанами" как инвестиция в будущее.
Упустив Марка Кукурелью, "Сити" по-прежнему надеется в остатке лета приобрести левого защитника, который будет сразу готов к выступлениям за первую команду.
И Daily Mail утверждает, что у чемпионов Премьер-Лиги есть список из пяти кандидатов на это роль. В шорт-листе значатся Ренан Лоди из "Атлетико", Рафаэл Геррейру из дортмундской "Боруссии, Борна Соса из "Штутгарта", Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона" и Алекс Гримальдо из "Бенфики".
12.08.2022 07:00
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еще пол ярда на крайних защей теперь
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