Переход Рабьо в "Юнайтед" под угрозой срыва

Переход Адриена Рабьо в "Манчестер Юнайтед" оказался под угрозой срыва из-за ожиданий полузащитника "Ювентуса" по зарплате.

У Рабьо остается только один год по контракту, поэтому "Ювентус" с радостью принял предложение "Юнайтед" в размере 15.2 млн. фунтов о покупке Адриена.



Однако переговоры "красных дьяволов" с мамой и агентом 27-летнего француза Вероникой складываются непросто, и это ставит сделку под угрозу.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Италии, Вероника затребовала для своего сына зарплату свыше тех 6 миллионов фунтов, которые Адриен ежегодно получает в Турине.



При этом Веронике известно, что ее сыну нет места в планах главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на этот сезон, но лагерь Рабьо все равно не спешит соглашаться на условия "Юнайтед".