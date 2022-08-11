ПСЖ ведет переговоры о покупке Рэшфорда
ПСЖ вступил в переговоры о приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
ESPN подтверждает информацию, впервые опубликованную L'Equipe, о том, что ПСЖ установил контакт с представителями Рэшфорда, но переговоры с "Юнайтед" французский клуб пока не начинал.
У Маркуса остается только один год по контракту, однако "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев, поэтому 24-летний игрок сборной Англии будет стоить недешево.
Утверждается, что лагерь Рэшфорда весьма позитивно отреагировал на интерес из Парижа. Переезд на "Парк де Пренс" является возможностью для Маркуса сменить обстановку после провального прошлого сезона, выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
На своей пресс-конференции в четверг главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подтвердил, что ему нужен еще один нападающий в дополнение к Килиану Мбаппе, Лионелю Месси, Неймару, Уго Экитике и Пабло Сарабия.
11.08.2022 22:00
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Просто храни Linkin Park
Chester братан, спи спокойно, мы тебя никогда не забудем твой голос - это голос ангела, брателла да простит тебя Аллах
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Завтра начинается Лолига. Путалона играет в субботу.
Любопытненько понаблюдать, что будет)))
В предварительных составах нигде нет новичков, ехехе
А вот эти товарищи везде под вопросом:
Nico Gonzalez
Franck Kessie
Raphinha
Robert Lewandowski
Andreas Christensen
Jules Kounde
Ousmane Dembele
Sergi Roberto
баля, орео в гореоооооо
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Новость дня))) Чисто пара строчек из Светской хроники за пятницу.
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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По рукам лямов за 60, а лучше за Гуйе или Вератти, даже с доплатой.
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какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел
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пхаахах
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Мдаа только псж начал признаки жизни подавать как опять всяких хламарей брать удумали.
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Real Madrid will pay Chelsea 20mln pound after hazard helped them to win Super Cup.
Бизнес кар
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Продать эту кормящую мать Терезу и забыть. Положил болт на футбол и на клуб, он уже мёртв 1.5 года и даже не пытается ожить
P. S. Никогда не был фанатом линкин парк и не слушал их, но песня New Divide, которая из Трансформеров, реально топ, базару ноль
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Омг, накуя при живом мбоппе
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