ПСЖ ведет переговоры о покупке Рэшфорда

Маркус Рэшфорд ПСЖ вступил в переговоры о приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

ESPN подтверждает информацию, впервые опубликованную L'Equipe, о том, что ПСЖ установил контакт с представителями Рэшфорда, но переговоры с "Юнайтед" французский клуб пока не начинал.

У Маркуса остается только один год по контракту, однако "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев, поэтому 24-летний игрок сборной Англии будет стоить недешево.

Утверждается, что лагерь Рэшфорда весьма позитивно отреагировал на интерес из Парижа. Переезд на "Парк де Пренс" является возможностью для Маркуса сменить обстановку после провального прошлого сезона, выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

На своей пресс-конференции в четверг главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подтвердил, что ему нужен еще один нападающий в дополнение к Килиану Мбаппе, Лионелю Месси, Неймару, Уго Экитике и Пабло Сарабия.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1098

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Последние комментарии:




  1. narcot 11.08.2022 23:11 # narcot
    «Мы не имели морального права нападать на другую страну». Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину


    Утром 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Среди тех, кто участвовал в этом вторжении, был Павел Филатьев. 33-летний десантник провел два месяца на передовой, после чего уволился из армии по состоянию здоровья. Сейчас Филатьев выступает против войны. Он написал книгу под названием «ZOV», в которой рассказал, в каком состоянии находилась российская армия перед войной и что происходило в первые дни вторжения. Отрывки из книги опубликовало издание «Важные истории»*

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  2. xah 11.08.2022 22:34 # xah
    Просто храни Linkin Park

    Chester братан, спи спокойно, мы тебя никогда не забудем твой голос - это голос ангела, брателла да простит тебя Аллах

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  3. sellman 11.08.2022 22:32 # sellman
    Завтра начинается Лолига. Путалона играет в субботу.
    Любопытненько понаблюдать, что будет)))

    В предварительных составах нигде нет новичков, ехехе

    А вот эти товарищи везде под вопросом:

    Nico Gonzalez
    Franck Kessie
    Raphinha
    Robert Lewandowski
    Andreas Christensen
    Jules Kounde
    Ousmane Dembele
    Sergi Roberto

    баля, орео в гореоооооо

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  4. sausage 11.08.2022 22:25 # sausage
    Новость дня))) Чисто пара строчек из Светской хроники за пятницу.

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  5. true-manc 11.08.2022 22:21 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  6. imf-tau 11.08.2022 22:20 # imf-tau
    По рукам лямов за 60, а лучше за Гуйе или Вератти, даже с доплатой.

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  7. mancityman 11.08.2022 22:12 # mancityman
    какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел

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  8. electric 11.08.2022 22:11 # electric
    пхаахах

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  9. gerrard08 11.08.2022 22:11 # gerrard08
    Мдаа только псж начал признаки жизни подавать как опять всяких хламарей брать удумали.

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  10. chelsiukpro 11.08.2022 22:05 # chelsiukpro
    Real Madrid will pay Chelsea 20mln pound after hazard helped them to win Super Cup.

    Бизнес кар

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  11. mufc1994 11.08.2022 22:03 # mufc1994
    Продать эту кормящую мать Терезу и забыть. Положил болт на футбол и на клуб, он уже мёртв 1.5 года и даже не пытается ожить

    P. S. Никогда не был фанатом линкин парк и не слушал их, но песня New Divide, которая из Трансформеров, реально топ, базару ноль

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  12. thegodfather 11.08.2022 22:02 # thegodfather
    Омг, накуя при живом мбоппе

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