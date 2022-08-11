ПСЖ ведет переговоры о покупке Рэшфорда

ПСЖ вступил в переговоры о приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

ESPN подтверждает информацию, впервые опубликованную L'Equipe, о том, что ПСЖ установил контакт с представителями Рэшфорда, но переговоры с "Юнайтед" французский клуб пока не начинал.



У Маркуса остается только один год по контракту, однако "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев, поэтому 24-летний игрок сборной Англии будет стоить недешево.



Утверждается, что лагерь Рэшфорда весьма позитивно отреагировал на интерес из Парижа. Переезд на "Парк де Пренс" является возможностью для Маркуса сменить обстановку после провального прошлого сезона, выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



На своей пресс-конференции в четверг главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подтвердил, что ему нужен еще один нападающий в дополнение к Килиану Мбаппе, Лионелю Месси, Неймару, Уго Экитике и Пабло Сарабия.