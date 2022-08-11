"Ноттингем Форест" близок к покупке Денниса

"Ноттингем Форест" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса.

Только год назад Деннис перебрался в "Уотфорд" из "Брюгге" за 3 млн. фунтов. Эммануэль отлично провел свой дебютный английский сезон, забив 10 голов, хотя это и не уберегло "шершней" от вылета из Премьер-Лиги.



Как сообщает Evening Standard, к настоящему моменту "Форест" добился значительного прогресса в переговорах по Деннису и готов заплатить 20 миллионов фунтов за 24-летнего игрока сборной Нигерии.



Деннис вызывает интерес у целого ряда других клубов, включая "Эвертон" и "Вильярреал", однако "лесники" первыми сделали ему конкретное предложение, которое Эммануэль готов принять.