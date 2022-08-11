"Вест Хэм" отправил Влашича в "Торино"

"Вест Хэм" отправил атакующего полузащитника Николу Влашича в аренду "Торино".

Менее года назад "Вест Хэм" приобрел Влашича у московского ЦСКА примерно за 25 миллионов фунтов, однако с тех пор Никола отметился только шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Всего Влашич сыграл 31 матч за "молотобойцев" и забил один гол, и после приглашения Максвела Корне из "Бернли" лондонский клуб решил отказаться от услуг 24-летнего хорвата.



Теперь Влашич будет выступать за итальянский "Торино", который получил опцию выкупа Николы в конце сезона за 12.7 млн. фунтов.