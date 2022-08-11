Роджерс сообщил, что "Челси" не близок к покупке Фофана

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что "Челси" ничуть не близок к покупке защитника Весле Фофана.

На прошлой неделе Роджерс уверенно говорил, что Фофана не продается. Сейчас Брендан значительно смягчил свой тон и уже допускает уход Веле.



Вместе с тем предложения "Челси" в 60 и 70 миллионов фунтов — это совсем не то, на что рассчитывают "лисы".



"Мы получили два предложения, но ни одно из них не близко к тому, что мы были бы готовы рассмотреть".



"Мы не ищем возможности его продать. Естественно, если есть интерес других клубов, наш клуб рассмотрит это. Он молодой защитник топ-уровня, коих вокруг не так много его возраста", — цитирует Роджерса Evening Standard.