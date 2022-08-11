"Сити" согласовал покупку Серхио Гомеса

"Манчестер Сити" согласовал компенсацию за левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса в размере 13 миллионов евро (11 млн. фунтов) плюс бонусы.

В ближайшие 24-48 часов Гомес должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Сити", сообщает Sky Sports.



Дальнейшая судьба Серхио пока неясна. 21-летний испанец, вероятно, будет отправлен в аренду в родственную "Жирону", если "горожанам" удастся приобрести другого левого защитника в остатке трансферного окна.



Гомес является продуктом академии "Барселоны", успев побывать в дортмундской "Боруссии" и "Уэске". В "Андерлехте" Серхио выступал у бывшего капитана "Сити" Венсана Компани.