"Ливерпуль" не будет покупать Матеуша Нунеша
"Ливерпуль" не будет покупать Матеуша Нунеша, что открывает дверь к переходу полузащитника "Спортинга" в "Вулверхэмптон".
Ране этим летом Нунеша связывали с "Ливерпулем", который в данный момент испытывает серьезный дефицит игроков центра поля.
Daily Mail утверждает, что "красные" не будут делать свое предложение по Матеушу, однако 23-летний португалец бразильского происхождения все еще может оказаться в Премьер-Лиге.
Интерес к Нунешу, чей трансфер может быть выкуплен за 51 миллион фунтов, сохраняет "Вулверхэмптон". Правда, Матеуш не спешит соглашаться на переезд на "Молинью", поскольку не теряет надежд получить более заманчивые предложения — например, из "Челси".
11.08.2022 16:00
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Долбоебы... Зато следующим летом будут бороться за сраного Беллингема... И проебут его.
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следующим летом в МЮ за 100 млн
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скузня опять вкатывается в сезон без нормального центра полузащиты - необучаемые заглотульки)))
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