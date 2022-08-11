"Ливерпуль" не будет покупать Матеуша Нунеша

Матеуш Нунеш "Ливерпуль" не будет покупать Матеуша Нунеша, что открывает дверь к переходу полузащитника "Спортинга" в "Вулверхэмптон".

Ране этим летом Нунеша связывали с "Ливерпулем", который в данный момент испытывает серьезный дефицит игроков центра поля.

Daily Mail утверждает, что "красные" не будут делать свое предложение по Матеушу, однако 23-летний португалец бразильского происхождения все еще может оказаться в Премьер-Лиге.

Интерес к Нунешу, чей трансфер может быть выкуплен за 51 миллион фунтов, сохраняет "Вулверхэмптон". Правда, Матеуш не спешит соглашаться на переезд на "Молинью", поскольку не теряет надежд получить более заманчивые предложения — например, из "Челси".


Метки Вулверхэмптон, Нунеш

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 16:00

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  1. dexter 11.08.2022 17:04 # dexter
    Долбоебы... Зато следующим летом будут бороться за сраного Беллингема... И проебут его.

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  2. largo-winch 11.08.2022 16:42 # largo-winch
    следующим летом в МЮ за 100 млн

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  3. true-manc 11.08.2022 16:09 # true-manc
    скузня опять вкатывается в сезон без нормального центра полузащиты - необучаемые заглотульки)))

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