"Ливерпуль" не будет покупать Матеуша Нунеша, что открывает дверь к переходу полузащитника "Спортинга" в "Вулверхэмптон".

Ране этим летом Нунеша связывали с "Ливерпулем", который в данный момент испытывает серьезный дефицит игроков центра поля.



Daily Mail утверждает, что "красные" не будут делать свое предложение по Матеушу, однако 23-летний португалец бразильского происхождения все еще может оказаться в Премьер-Лиге.



Интерес к Нунешу, чей трансфер может быть выкуплен за 51 миллион фунтов, сохраняет "Вулверхэмптон". Правда, Матеуш не спешит соглашаться на переезд на "Молинью", поскольку не теряет надежд получить более заманчивые предложения — например, из "Челси".