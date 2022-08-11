Эллиотт связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года

Харви Эллиотт Полузащитник Харви Эллиотт заключил с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.

Эллиотт присоединился к "Ливерпулю" из "Фулхэма" в июле 2019, а свой предыдущий контракт подписал лишь прошлым летом.

За последние 12 месяце Харви успел проявить себя в первой команде, сделав свой вклад в завоевание Кубка Лиги с Кубком Англии.

Наградой для 19-летнего англичанина за продемонстрированный прогресс стала новая сделка до 2027 года.

"Мы уже выиграли так много и, надеюсь, сможем выиграть гораздо больше, так что это удивительное ощущение — осознавать, что я останусь здесь надолго. Я и моя семья являемся болельщиками "Ливерпуля", и "Ливерпуль" — это лучшее место, чтобы играть в футбол, носить эту футболку и выступать ради этих фанатов", — сообщил Эллиотт.


Метки контракты, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 15:00

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  1. slavaukraine 11.08.2022 15:24 # slavaukraine
    Как был ноунеймом стеклянным, так им и останется.

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  2. liverpool888 11.08.2022 15:21 # liverpool888
    Крепкого здоровья! Отличная новость!
    Талант, наше будущее.
    На очереди Кейта и вопрос с будущим ключевых игроков будет закрыт.

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  3. true-manc 11.08.2022 15:04 # true-manc
    до 2027 года на страпоне чмоха теперь

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