Эллиотт связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года
Полузащитник Харви Эллиотт заключил с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.
Эллиотт присоединился к "Ливерпулю" из "Фулхэма" в июле 2019, а свой предыдущий контракт подписал лишь прошлым летом.
За последние 12 месяце Харви успел проявить себя в первой команде, сделав свой вклад в завоевание Кубка Лиги с Кубком Англии.
Наградой для 19-летнего англичанина за продемонстрированный прогресс стала новая сделка до 2027 года.
"Мы уже выиграли так много и, надеюсь, сможем выиграть гораздо больше, так что это удивительное ощущение — осознавать, что я останусь здесь надолго. Я и моя семья являемся болельщиками "Ливерпуля", и "Ливерпуль" — это лучшее место, чтобы играть в футбол, носить эту футболку и выступать ради этих фанатов", — сообщил Эллиотт.
11.08.2022 15:00
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Как был ноунеймом стеклянным, так им и останется.
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Крепкого здоровья! Отличная новость!
Талант, наше будущее.
На очереди Кейта и вопрос с будущим ключевых игроков будет закрыт.
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до 2027 года на страпоне чмоха теперь
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