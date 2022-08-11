Эллиотт связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года

Полузащитник Харви Эллиотт заключил с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.

Эллиотт присоединился к "Ливерпулю" из "Фулхэма" в июле 2019, а свой предыдущий контракт подписал лишь прошлым летом.



За последние 12 месяце Харви успел проявить себя в первой команде, сделав свой вклад в завоевание Кубка Лиги с Кубком Англии.



Наградой для 19-летнего англичанина за продемонстрированный прогресс стала новая сделка до 2027 года.



"Мы уже выиграли так много и, надеюсь, сможем выиграть гораздо больше, так что это удивительное ощущение — осознавать, что я останусь здесь надолго. Я и моя семья являемся болельщиками "Ливерпуля", и "Ливерпуль" — это лучшее место, чтобы играть в футбол, носить эту футболку и выступать ради этих фанатов", — сообщил Эллиотт.