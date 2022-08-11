"Сити" отпустит Силву только за 80 млн. фунтов

"Манчестер Сити" установил цену в 80 миллионов фунтов за полузащитника Бернарду Силву.

В своем интервью на текущей неделе Силва не стал исключать свой уход из "Сити" этим летом. Согласно слухам, Бернарду вновь является трансферной целью для "Барселоны", как и год назад.



Однако одной только продажи Френки Де Йонга "Барселоне" будет недостаточно для приобретения Силвы, потому что "горожане" назначили внушительный ценник за Бернарду.



Как утверждает talkSPORT, "Сити" комфортно себя чувствует в этой ситуации и не собирается довольствоваться суммой менее 80 млн. фунтов за 28-летнего игрока сборной Португалии.