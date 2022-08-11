"Сити" отпустит Силву только за 80 млн. фунтов
"Манчестер Сити" установил цену в 80 миллионов фунтов за полузащитника Бернарду Силву.
В своем интервью на текущей неделе Силва не стал исключать свой уход из "Сити" этим летом. Согласно слухам, Бернарду вновь является трансферной целью для "Барселоны", как и год назад.
Однако одной только продажи Френки Де Йонга "Барселоне" будет недостаточно для приобретения Силвы, потому что "горожане" назначили внушительный ценник за Бернарду.
Как утверждает talkSPORT, "Сити" комфортно себя чувствует в этой ситуации и не собирается довольствоваться суммой менее 80 млн. фунтов за 28-летнего игрока сборной Португалии.
11.08.2022 14:00
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аренда с правом выкупа , выплаты в рассочку на 25лет )
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https://football24.ua/ru/barselona_i_man_siti_soglasovali_perehod_bernardu_silvy__insajder_n733397/
Где-то пишут, что трансфер уже согласован. Похоже уход Силвы неминуем.
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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