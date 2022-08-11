"Сити" отпустит Силву только за 80 млн. фунтов

Бернарду Силва "Манчестер Сити" установил цену в 80 миллионов фунтов за полузащитника Бернарду Силву.

В своем интервью на текущей неделе Силва не стал исключать свой уход из "Сити" этим летом. Согласно слухам, Бернарду вновь является трансферной целью для "Барселоны", как и год назад.

Однако одной только продажи Френки Де Йонга "Барселоне" будет недостаточно для приобретения Силвы, потому что "горожане" назначили внушительный ценник за Бернарду.

Как утверждает talkSPORT, "Сити" комфортно себя чувствует в этой ситуации и не собирается довольствоваться суммой менее 80 млн. фунтов за 28-летнего игрока сборной Португалии.


Метки Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 766

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 11.08.2022 15:27 # vals1702
    аренда с правом выкупа , выплаты в рассочку на 25лет )

    (ответить)

  2. liverpool888 11.08.2022 14:30 # liverpool888
    https://football24.ua/ru/barselona_i_man_siti_soglasovali_perehod_bernardu_silvy__insajder_n733397/
    Где-то пишут, что трансфер уже согласован. Похоже уход Силвы неминуем.

    (ответить)

  3. mancityman 11.08.2022 14:16 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  4. true-manc 11.08.2022 14:04 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: