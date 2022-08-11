Фанаты "Юнайтед" планируют очередную акцию протеста

Фанаты Манчестер Юнайтед Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют устроить акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров на матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 22 августа.

Как сообщает The Times, на сей раз проведению домашнего матча против "Ливерпуля" ничто не угрожает, а суть акции в том, что фанаты просто не придут на стадион.

Болельщики даже запустили специальный хеш-тег в социальных сетях #EmptyOldTrafford и надеются, что их акция станет очередным сигналом одиозным владельцам клуба.

На протяжении всего лета фанаты не устают критиковать "Юнайтед" за недостаточную поддержку главного тренера Эрика Тен Хага на трансферном рынке, а домашнее поражение 1:2 от "Брайтона" в первом туре только усугубило чувства болельщиков.


Метки болельщики, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 11.08.2022 13:40 # blueswin
    много болтать не надо, просто пару матчей не идите на стадион и вся Англия начнёт гнобить Глейзеров

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  2. meshuggah 11.08.2022 13:29 # meshuggah
    ниочем их акции

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  3. thegodfather 11.08.2022 13:10 # thegodfather
    и опять перед матчем с колбасней)
    они просто колбасню тралят)

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  4. shakur 11.08.2022 13:08 # shakur
    ФАПЛ единым фронтом поддержит.

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