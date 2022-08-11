Флетчер просматривал Сарра

Технический директор "Манчестер Юнайтед" Даррет Флетчер просматривал вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра.

Как сообщает Daily Mail, в понедельник вечером Флетчер присутствовал на "Хоторнс", где в рамках матча Чемпионшипа "Вест Бромвич" и "Уотфорд" сыграли вничью (1:1).



И Даррен приехал не зря — в самом начале этого матча Сарр отметился голом со своей половины поля, подловив голкипера "дроздов" Дэвид Баттона.



Исмаила был весьма хорош и в прошлом сезоне, забив 13 голов и отдав пять результативных передач, чего, правда, оказалось недостаточно, чтобы "шершни" остались в Премьер-Лиге.



Теперь интерес "Юнайтед" к Сарру может перерасти в нечто конкретное, если 24-летний сенегалец понравился Флетчеру.