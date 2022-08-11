Флетчер просматривал Сарра
Технический директор "Манчестер Юнайтед" Даррет Флетчер просматривал вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра.
Как сообщает Daily Mail, в понедельник вечером Флетчер присутствовал на "Хоторнс", где в рамках матча Чемпионшипа "Вест Бромвич" и "Уотфорд" сыграли вничью (1:1).
И Даррен приехал не зря — в самом начале этого матча Сарр отметился голом со своей половины поля, подловив голкипера "дроздов" Дэвид Баттона.
Исмаила был весьма хорош и в прошлом сезоне, забив 13 голов и отдав пять результативных передач, чего, правда, оказалось недостаточно, чтобы "шершни" остались в Премьер-Лиге.
Теперь интерес "Юнайтед" к Сарру может перерасти в нечто конкретное, если 24-летний сенегалец понравился Флетчеру.
11.08.2022 12:00
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