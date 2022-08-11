Мартинес сравнил Онана с Феллайни и Виейра

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о новичке "Эвертона" Амаду Онана.

В минувший вторник "Эвертон" подтвердил покупку 19-летнего Онана у "Лилля" за 33.5 млн. фунтов. Мартинес уверен, что бельгийского полузащитника ждет успех в клубе, который он тренировал с 2013 по 2016 год.



"Он по-настоящему интересный игрок. Знаю, иногда очень сложно измерить потенциал, когда мы разговариваем насчет игроков".



"Мы говорим о 20-летнем парне, который, наверное, является одним из самых талантливых молодых игроков своего возраста в европейском футболе. Так высоко ценим его мы в Бельгии".



"Он уже поиграл в двух больших лигах, в Германии и Франции. Он переходил в "Лилль" за большие деньги, и его не испугать переходом в новый проект за большую трансферную стоимость".



"Он обладает физической мощью и авторитетом игрока, которого фанаты "Эвертона" очень хорошо знают. Он игрок типа Маруана Феллайни. Я понимаю этот восторг вокруг "Эвертона", ведь они заполучили одного из перспективнейших игроков в европейском футболе".



"Уверен, "Эвертон" будет использовать его в более оборонительной роли или как "бокс-ту-бокс", где он будет применять свои физические качества. Если говорить об игре без мяча, то он один из самых ярких молодых игроков со своей напористостью, умением прессинговать и подключаться в штрафную".



"Иногда он напоминает мне молодого Патрика Виейра тем, как он ведет мяч", — сообщил Мартинес Sky Sports.