Судьба Де Йонга может проясниться в ближайшие 24 часа

Френки Де Йонг Судьба полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга может проясниться в ближайшие 24 часа.

Накануне агенты Де Йонга прилетели в Барселону, чтобы решить вопрос с будущим своего клиента, которого хотят заполучить "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

У "Юнайтед" уже давно есть договоренность с "Барселоной", однако Френки не спешит переходить в клуб из Лиги Европы, тогда как "Челси" только находится на пороге компромисса испанским грандом.

Как утверждает talkSPORT, четверг может стать судьбоносным днем для Де Йонга. Сам Френки счастлив на "Ноу Камп", но "Барселона" отчаянно нуждается в его продаже для улучшения своего финансового состояния.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 773

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slavik92 11.08.2022 10:43 # slavik92
    Хоть бы остался

    (ответить)

  2. sellman 11.08.2022 10:13 # sellman
    Клуб давит, развернул кампанию против игрока. Уже и говном он воняет, уже и болельщики кричат на улицах, уже и подозрения в мошениччестве.

    Надеюсь, это последние конвульсии путалоны обосанной с её рычагами. Права продали до 2025 года. Будут бибу сосать 3 года, мразоты

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: