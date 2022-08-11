Судьба Де Йонга может проясниться в ближайшие 24 часа

Судьба полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга может проясниться в ближайшие 24 часа.

Накануне агенты Де Йонга прилетели в Барселону, чтобы решить вопрос с будущим своего клиента, которого хотят заполучить "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



У "Юнайтед" уже давно есть договоренность с "Барселоной", однако Френки не спешит переходить в клуб из Лиги Европы, тогда как "Челси" только находится на пороге компромисса испанским грандом.



Как утверждает talkSPORT, четверг может стать судьбоносным днем для Де Йонга. Сам Френки счастлив на "Ноу Камп", но "Барселона" отчаянно нуждается в его продаже для улучшения своего финансового состояния.