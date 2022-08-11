"Пэлас" все еще надеется вернуть Галлахера
"Кристал Пэлас" все еще надеется вернуть полузащитника "Челси" Конора Галлахера.
Галлахер блестяще провел прошлый сезон за "Пэлас" на правах аренды, забив восемь голов и отдав пять результативных передач в 39 матчах. Конор был признан лучшим игроком "орлов", а также пробился в сборную Англии.
Этим летом Галлахер вернулся в "Челси" и даже отметился поздним появлением на замену в матче первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона".
Однако в случае приглашения игрока в центр поля вроде Френки Де Йонга из "Барселоны" перспективы 22-летнего англичанина в первой команде "синих" могут оказаться под угрозой.
Как сообщает Daily Mail, "Пэлас" внимательно наблюдает за ситуацией и готов поманить Галлахера местом в стартовом составе в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, если Конор вдруг станет доступен для аренды.
11.08.2022 09:00
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Кто же не хочет такого топа
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