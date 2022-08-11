"Ливерпуль" готов предложить новый контракт Эллиотту

"Ливерпуль" готов наградить полузащитника Харви Эллиотта новым контрактом.

Свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2026, Эллиотт заключил только год назад. С тех пор Харви успел блеснуть в первой команде, перенести тяжелую травму лодыжки и вернуться, чтобы завоевать с "красными" Кубок Лиги и Кубок Англии.



Как передает Daily Mail, на "Энфилде" считают, что своим прогрессом за последние 12 месяцев Эллиотт заслужил награду, которой должна стать новая сделка на улучшенных условиях.



В "Ливерпуле" также ожидают, что 19-летний англичанин всерьез поборется за место в стартовом составе команды Юргена Клоппа в этом сезоне, благо травма Тиаго Алькантары к этому располагает.