"Ливерпуль" готов предложить новый контракт Эллиотту
"Ливерпуль" готов наградить полузащитника Харви Эллиотта новым контрактом.
Свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2026, Эллиотт заключил только год назад. С тех пор Харви успел блеснуть в первой команде, перенести тяжелую травму лодыжки и вернуться, чтобы завоевать с "красными" Кубок Лиги и Кубок Англии.
Как передает Daily Mail, на "Энфилде" считают, что своим прогрессом за последние 12 месяцев Эллиотт заслужил награду, которой должна стать новая сделка на улучшенных условиях.
В "Ливерпуле" также ожидают, что 19-летний англичанин всерьез поборется за место в стартовом составе команды Юргена Клоппа в этом сезоне, благо травма Тиаго Алькантары к этому располагает.
11.08.2022 08:00
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Будем только рады, лишь бы травмы обошли стороной. А так способен уже сейчас влиять на результат и получать всё больше игрового времени. Клопп и болельщики с прессой к нему располагают, надо этим пользоваться и оправдывать ожидания.
Кейта и Эллиот как 3 и 4 выбор в ЦПЗ после Хендо и Тьяго. Количество травм у полузащиты беспокоит. Есть ещё Милнер, наш железный дедушка, Джонс, проваливший прошлый сезон, и АОЧ, который по привычке больше лечится. Вроде бы 7 игроков, но травмы и нестабильность не дают спокойствия.
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после перенесенной травмы уже наврядли вырастет в годного игрока, хотя задатки были
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Будущий Лорд Мерсисайдский!
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