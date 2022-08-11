"Ливерпуль" готов предложить новый контракт Эллиотту

Харви Эллиотт "Ливерпуль" готов наградить полузащитника Харви Эллиотта новым контрактом.

Свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2026, Эллиотт заключил только год назад. С тех пор Харви успел блеснуть в первой команде, перенести тяжелую травму лодыжки и вернуться, чтобы завоевать с "красными" Кубок Лиги и Кубок Англии.

Как передает Daily Mail, на "Энфилде" считают, что своим прогрессом за последние 12 месяцев Эллиотт заслужил награду, которой должна стать новая сделка на улучшенных условиях.

В "Ливерпуле" также ожидают, что 19-летний англичанин всерьез поборется за место в стартовом составе команды Юргена Клоппа в этом сезоне, благо травма Тиаго Алькантары к этому располагает.


Метки контракты, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 11.08.2022 08:20 # liverpool888
    Будем только рады, лишь бы травмы обошли стороной. А так способен уже сейчас влиять на результат и получать всё больше игрового времени. Клопп и болельщики с прессой к нему располагают, надо этим пользоваться и оправдывать ожидания.
    Кейта и Эллиот как 3 и 4 выбор в ЦПЗ после Хендо и Тьяго. Количество травм у полузащиты беспокоит. Есть ещё Милнер, наш железный дедушка, Джонс, проваливший прошлый сезон, и АОЧ, который по привычке больше лечится. Вроде бы 7 игроков, но травмы и нестабильность не дают спокойствия.

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  2. meshuggah 11.08.2022 08:20 # meshuggah
    после перенесенной травмы уже наврядли вырастет в годного игрока, хотя задатки были

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  3. apl-nash 11.08.2022 08:15 # apl-nash
    Будущий Лорд Мерсисайдский!

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