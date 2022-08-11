Лукаку "зол" после неудачного сезона в "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что испытывает злость от того, что у него не пошла игра в "Челси".

Прошлым летом "Интер" продал Лукаку в "Челси" за 97.5 млн. фунтов, но после одного невыразительного сезона Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



29-летний бельгиец надеется, что этот неудачный сезон станет для него источником мотивации.



"Сезон в "Челси" придал мне дополнительную мотивацию, чтобы выступать еще лучше, чем прежде. Кажется, за один год каждый забыл, на что я способен на поле".



"Это своего рода злость находится внутри меня. Она есть и внутри команды, которая не стала чемпионом в прошлом году. Все мы надеемся выступить лучше и что-нибудь завоевать", — цитирует Лукаку talkSPORT.