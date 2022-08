Светская хроника за четверг

"Челси" ждет решения Френки Де Йонга. Адриен Рабьо требует слишком высокую зарплату от "Манчестер Юнайтед". Брендан Роджерс может бросить "Лестер". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" интересуется крайним защитником "Селтика" Йосипом Юрановичем, который также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико". (90min)



"Челси" ждет решения полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (The Times)



"Юнайтед" близок к тому, чтобы признать свое поражение в борьбе за Де Йонга. (Daily Mail)



Переговоры "Юнайтед" с Адриеном Рабьо зашли в тупик из-за завышенных ожиданий полузащитника "Ювентуса" по зарплате. (Gazzetta dello Spor)



"Манчестер Сити" продолжит поиски левого защитника и после покупки Серхио Гомеса у "Андерлехта". (Manchester Evening News)



"Сити" достиг устной договоренности о покупке Гомеса. (Fabrizio Romano)



Вингер "Сити" Кайки переходит в "Пасуш де Феррейру". (Fabrizio Romano)



"Арсенал" предложил 34 миллиона фунтов за бразильского вингера "Порту" Пепе. (A Bola)



Защитник "Арсенала" Пабло Мари близок к переходу в "Монцу" на правах аренды. (The Independent)



"Милан" вступил в переговоры с "Арсеналом" насчет полузащитника Альбера Самби Локонги. (Football Italia)



"Саутгемптон" не собирается продавать нападающего Че Адамса, несмотря на интерес со стороны "Эвертона", "Ньюкасла" и "Ноттингем Форест". (talkSPORT)



"Эвертон" хочет взять Адамса в аренду с опцией выкупа. (The Athletic)



"Лидс" близок к покупке вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра. (Daily Star)



"Ноттингем Форест" обсуждает покупку полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера за 9 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложил 10 млн. фунтов за защитника ПСЖ Тило Керера. (Daily Mail)



"Эвертон" переключился на полузащитника "Ред Булл" Мохамеда Камара как на альтернативу Идриссе Гейе из ПСЖ. (Daily Mail)



"Эвертон" отклонил предложение "Вест Хэма" об аренде защитника Майкла Кина. (The Sun)



Экс-вингер "Челси" и "Арсенала" Виллиан разорвал свой контракт с "Коринтиансом", приблизившись к переходу в "Фулхэм". (Daily Mail)



"Фулхэм" ускорился в переговорах о покупке вингера "Ромы" Джастина Клюйверта за 8 млн. фунтов из-за травмы Манора Соломона. (Evening Standard)



Другое



Брендан Роджерс может оставить должность главного тренера "Лестера" из-за разногласий насчет трансферной политики клуба. (Football Insider)



"Вест Хэм" планирует понизить цены на напитки и еду на своем стадионе. (Daily Mail)



Партнеров Бенжамена Менди по "Сити" могут вызвать в суд в качестве свидетелей по рассматриваемому делу об изнасилованиях. (Daily Mail)