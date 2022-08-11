В среду вечером состоялась жеребьевка 2-го раунд Кубка Лиги.



Именно с этого раунда в борьбу за трофей вступают команды Премьер-Лиги, которые в этом сезоне не задействованы в еврокубках.



Матчи 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 22 августа.



Добавим, действующим победителем турнира является "Ливерпуль".



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Северная секция



Болтон — Астон Вилла

Дерби / Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед

Вулверхэмптон — Престон

Лидс — Барнсли

Флитвуд — Эвертон

Шеффилд Уэнсдей — Рочдейл

Транмир — Ньюкасл

Ротерхэм — Моркам

Барроу — Линкольн

Стокпорт — Лестер

Брэдфорд — Блэкберн

Гримсби — Ноттингем Форест

Шрюсбери — Бернли



Южная секция



Стивенэйдж — Питерборо

Норвич — Борнмут

Ньюпорт — Портсмут

Оксфорд — Кристал Пэлас

Уотфорд — МК Донс

Колчестер — Брентфорд

Уикомб — Бристоль Сити

Уолсолл — Чарльтон

Кроули — Фулхэм

Кембридж — Саутгемптон

Джилингем — Эксетер

Форест Грин — Брайтон