Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 2-го раунд Кубка Лиги.
Именно с этого раунда в борьбу за трофей вступают команды Премьер-Лиги, которые в этом сезоне не задействованы в еврокубках.
Матчи 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 22 августа.
Добавим, действующим победителем турнира является "Ливерпуль".
Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Северная секция
Болтон — Астон Вилла
Дерби / Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон — Престон
Лидс — Барнсли
Флитвуд — Эвертон
Шеффилд Уэнсдей — Рочдейл
Транмир — Ньюкасл
Ротерхэм — Моркам
Барроу — Линкольн
Стокпорт — Лестер
Брэдфорд — Блэкберн
Гримсби — Ноттингем Форест
Шрюсбери — Бернли
Южная секция
Стивенэйдж — Питерборо
Норвич — Борнмут
Ньюпорт — Портсмут
Оксфорд — Кристал Пэлас
Уотфорд — МК Донс
Колчестер — Брентфорд
Уикомб — Бристоль Сити
Уолсолл — Чарльтон
Кроули — Фулхэм
Кембридж — Саутгемптон
Джилингем — Эксетер
Форест Грин — Брайтон
11.08.2022 00:45
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