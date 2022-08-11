Гакпо не спешит уходить из ПСВ

Вингер ПСВ Коди Гакпо, считающийся трансферной целью "Манчестер Юнайтед", заявил, что может остаться в Эйндховене.

На текущей неделе появилась информация, что "Юнайтед" уже вступил в переговоры о покупке Гакпо, оцениваемого в 35 миллионов фунтов.



Однако 23-летний голландец допускает, что задержится ПСВ, особенно если его клуб, одержавший победу 4:3 над "Монако" по сумме двух матчей, преодолеет и заключительный раунд квалификации Лиги Чемпионов.



"Сперва мы должны сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Тогда вероятность того, что я останусь, будет выше. Кажется, я нигде не говорил, что ухожу, поэтому определенно есть шансы, что я останусь".



"Я открыт к разговору за чашечкой кофе с руководством — или кофе для них и водой для меня. Время покажет", — сообщил Гакпо ESPN.