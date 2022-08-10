"Челси" может получить шанс вернуть Кристенсена
У защитника Андреаса Кристенсена может появиться возможность вернуться в "Челси", если "Барселона" не успеет его зарегистрировать до дедлайна.
Напомним, в прошлом сезоне Кристенсен был близок к новому контракту с "Челси", но в последний момент передумал и ушел свободным агентом в "Барселону".
Правда, Ла Лига пока не разрешила "Барселоне" заявить 26-летнего датчанин из-за финансовых затруднений каталонского клуба.
Как сообщает ESPN, если Кристенсен не будет зарегистрирован до матча первого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" в субботу, Андреас сможет расторгнуть свой контракт и уйти из "Барселоны" бесплатно. То же самое касается прибывшего из "Милана" полузащитника Франка Кесси.
Отметим, что "Челси" до сих пор не нашел замену Кристенсену, поэтому нельзя исключать, что "синие" заинтересуются возможностью вернуть Андреаса.
10.08.2022 23:00
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Датская шаболда, пшла накуй
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чтобы челси был куколдси?? Не бывать этому!
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опять все толчки обосрёт
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