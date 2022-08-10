"Сити" проявляет интерес к Геррейру

"Манчестер Сити" проявляет интерес к левому защитнику дортмундской "Боруссии" Рафаэлу Геррейру.

Упустив Марка Кукурелью, "Сити" был вынужден обратиться к альтернативным вариантам по усилению левого фланга обороны.



С переходом к "горожанам" связывают 21-летнего Серхио Гомеса из "Андерлехта", но это, скорее, вариант на будущее.



Вариантом на сейчас, сообщает Sky Sports, может стать Геррейру, который сыграл 189 матчей за клуб из Дортмунда с 2016 года, забив 34 гола и отдав 37 результативных передач.



28-летний португалец также поиграл за французские "Лорьян" и "Кан".