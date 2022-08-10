"Фулхэм" приобрел Диопа у "Вест Хэма"

"Фулхэм" объявил о приобретении защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.

Заключивший пятилетний контракт Диоп обошелся "Фулхэму" ориентировочно в 15 миллионов фунтов.



Диоп провел четыре сезона в "Вест Хэме", который в июне 2018 купил его у "Тулузы" за рекордные на тот момент для своего клуба 22 млн. фунтов. С тех пор Исса сыграл 121 матч за "молотобойцев" и забил восемь голов.



25-летний француз взял в "Фулхэме" 31-й номер и сможет дебютировать за "дачников" в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в ближайшую субботу.