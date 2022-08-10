"Брентфорд" купил Дамсгора

"Брентфорд" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Сампдории" и сборной Дании Микеля Дамсгора ориентировочной стоимостью в 16.7 млн. фунтов.

Дамсгор заключил с "Брентфордом" контракт до 2027 года и стал прямой заменой своему соотечественнику Кристиану Эриксену в команде Томаса Франка.



За "Сампдорию" Дамсгор выступал с лета 2020. За эти два года Миккель сыграл 49 матчей во всех соревнованиях, включая лишь 11 в прошлом сезоне, который был омрачен для него травмами.



За датскую сборную 22-летний плеймейкер провел 16 матчей, включая пять на Евро-2020 прошлым летом. Именно Дамсгор огорчил англичан своим ударом со штрафного в полуфинале на "Уэмбли".



Дебютировать за свой новый клуб Миккель может в домашнем матче против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую субботу.