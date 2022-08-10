"Челси" отправил Сарра в "Монако"

Маланг Сарр "Челси" отправил защитника Маланга Сарра в "Монако" на правах аренды с опцией выкупа.

Сарр присоединился к "Челси" только в 2020 году, перебравшись свободным агентом из "Ниццы", и первый сезон провел в аренде в "Порту".

В прошлом сезоне Маланг, наконец, стал частью первой команды "синих" и сыграл 21 матч, включая финал клубного Чемпионата Мира и об полуфинальных встречи Кубка Лиги.

Как сообщает Evening Standard, аренда 23-летнего француза обойдется "Монако" в 600,000 фунтов. При желании клуб Лиги 1 сможет выкупить игрока за 10 млн. фунтов.


Метки аренда, Монако, Сарр, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 20:00

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  1. alexomck 10.08.2022 20:46 # alexomck
    чот он не очень довольным выглядит, как будто его не в Монако загорать, а в условную Финляндию отправили

    (ответить)

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