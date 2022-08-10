"Челси" отправил Сарра в "Монако"

"Челси" отправил защитника Маланга Сарра в "Монако" на правах аренды с опцией выкупа.

Сарр присоединился к "Челси" только в 2020 году, перебравшись свободным агентом из "Ниццы", и первый сезон провел в аренде в "Порту".



В прошлом сезоне Маланг, наконец, стал частью первой команды "синих" и сыграл 21 матч, включая финал клубного Чемпионата Мира и об полуфинальных встречи Кубка Лиги.



Как сообщает Evening Standard, аренда 23-летнего француза обойдется "Монако" в 600,000 фунтов. При желании клуб Лиги 1 сможет выкупить игрока за 10 млн. фунтов.