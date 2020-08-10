"Челси" готов купить Де Йонга и Обамеянга

Френки Де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг "Челси" готов приобрести и полузащитника Френки Де Йонга, и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга у "Барселона".

Этим летом "Барселона" обставила "Челси" в борьбе за Жюля Кунде и Рафинью. Словно возвращая должок "синим", теперь каталонский клуб может отправить в Лондон двух своих игроков.

Как сообщает Sky Sports, "Челси" готов заплатить за Де Йонга те 72 миллиона фунтов, на которые "Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед". В отличие от своего конкурента по Премьер-Лиге, "синие" могут предложить Френки Лигу Чемпионов, и это важный фактор для 25-летнего голландца.

Кроме того, главный тренер "Челси" Томас Тухель настаивает на покупке Обамеянга, который забил у него 79 голов в течение двух сезонов в дортмундской "Боруссии".

32-летний габонец, чей контракт истекает только в 2025 году, помог бы "синим" справиться с потерей Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.


Метки Барселона, Де Йонг, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 19:00

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  1. gameboy 10.08.2022 19:34 # gameboy
    Бизнескарси

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  2. lfcynwa 10.08.2022 19:05 # lfcynwa
    321ы, выручают каталонское шапито просто. Еще и заплатят сверх меры т.к Тодд «мастер» переговоров

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