Бернарду Силва не исключает свой уход из "Сити"

Полузащитник Бернанду Силва заявил, что не может исключать свой уход из "Манчестер Сити".

Второе лето подряд Силва является трансферной целью для "Барселоны", которая, если верить слухам, планирует купить Бернарду на вырученные за Френки Де Йонга деньги.



Сам Силва уверяет, что ему хорошо на "Этихад", однако 28-летний португалец не готов присягнуть на верность "горожанам".



"Я всегда говорил, что счастлив здесь, но я не имею понятия, что произойдет. Мы увидим. Это честный ответ".



"У меня очень честные отношения с клубом. Я открыт с ними, и они знают, чего я хочу. Если я останусь, то буду очень счастлив, всегда буду уважать клуб и стараться изо всех сил".



"Если нет, то таков футбол. Давайте просто подождем и увидим", — сообщил Силва ESPN.