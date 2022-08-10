"Лестер" отправил Чоудури в "Уотфорд"

"Лестер" отправил своего полузащитника Хамзу Чоудури в клуб Чемпионшипа "Уотфорд" на правах аренды.

Этим летом "Лестер" до сих пор не совершил ни одного приобретения, однако это не мешает "лисам" отпускать игроков.



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс решил, что в этом сезоне обойдется без Чоудури, который сыграл 84 матча за первую команду после своего дебюта в сентябре 2017.



При этом "Уотфорд" получил опцию выкупа 24-летнего англичанин гренадийско-бангладешского происхождения в конце сезона.