"Челси" провел встречу насчет Обамеянга

"Челси" провел встречу с коллегами из "Барселоны" насчет приобретения нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель именно Обамеянга, своего бывшего подопечного по дортмундской "Боруссии", рассматривает на замену покинувшим клуб Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру.



Как сообщает The Telegraph, делегация "синих" уже посетила Барселону, и после состоявшихся переговоров лондонский клуб должен оформить свой интерес к Пьер-Эмерику в конкретное предложение.



33-летний Обамеянг счастлив в "Барселоне, в которую он перешел лишь в феврале после расторжения контракта с "Арсеналом", но в то же время открыт к предложениям.