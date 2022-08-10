"Челси" провел встречу насчет Обамеянга
"Челси" провел встречу с коллегами из "Барселоны" насчет приобретения нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Главный тренер "Челси" Томас Тухель именно Обамеянга, своего бывшего подопечного по дортмундской "Боруссии", рассматривает на замену покинувшим клуб Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру.
Как сообщает The Telegraph, делегация "синих" уже посетила Барселону, и после состоявшихся переговоров лондонский клуб должен оформить свой интерес к Пьер-Эмерику в конкретное предложение.
33-летний Обамеянг счастлив в "Барселоне, в которую он перешел лишь в феврале после расторжения контракта с "Арсеналом", но в то же время открыт к предложениям.
10.08.2022 16:00
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Последние комментарии:
отличные новости, следующим летом нужно Брейтвейта ещё в Челси пристроить:)
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С его отношением, смысл брать и потом страдать?
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Барселона его взяла временно беребиться, а теперь может и заработать на продаже)
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