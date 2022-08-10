Зийеш по-прежнему хочет уйти из "Челси"

Хаким Зийеш Вингер Хаким Зийеш по-прежнему надеется покинуть "Челси" до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" обновил свою атакующую линию, избавившись от Ромелу Лукаку с Тимо Вернером и пригласив лишь Рахима Стерлинга.

Однако Зийеш по-прежнему чувствует себя несчастным на "Стэмфорд Бридж" и борьбе за место в стартовом составе "синих" предпочитает смену клуба.

Как сообщает Evening Standard, изначально Хаким был настроен на переход в "Милан", который ему рекомендовал Лукаку, однако медлительность чемпионов Серии А вызывает разочарование у 29-летнего марокканца и подталкивает к изучению других вариантов.


Метки Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 15:00

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