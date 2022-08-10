Фердинанд считает, что МЮ следовало вернуть Уэлбека
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" следовало вернуть нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека этим летом.
31-летний Уэлбек стал настоящим кошмаром для защитников "Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", отметившись результативной передачей на Паскаля Гросса.
После победы "Брайтона" со счетом 1:2 Фердинанд заключил, что отличный вариант для усиления атаки был у "Юнайтед" перед самым носом.
"Он бы имел место в стартовом составе этого "Юнайтед".
"Он выглядел лучшей версий Данни Уэлбека времен матча против "Реала" на "Бернабеу" 10 лет назад. Он был свободным агентом летом, потому что его контракт истек. Я бы взял его", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
10.08.2022 14:00
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с Чичарито отличная связка будет
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совсем араб е6анулся. какой нахой угульбеэк ещё оруууууууу
его действия не показатель высокого уровня угульбэка, а того, на каком дне уровень игроков помойки
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