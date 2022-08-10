Фердинанд считает, что МЮ следовало вернуть Уэлбека

Данни Уэлбек Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" следовало вернуть нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека этим летом.

31-летний Уэлбек стал настоящим кошмаром для защитников "Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", отметившись результативной передачей на Паскаля Гросса.

После победы "Брайтона" со счетом 1:2 Фердинанд заключил, что отличный вариант для усиления атаки был у "Юнайтед" перед самым носом.

"Он бы имел место в стартовом составе этого "Юнайтед".

"Он выглядел лучшей версий Данни Уэлбека времен матча против "Реала" на "Бернабеу" 10 лет назад. Он был свободным агентом летом, потому что его контракт истек. Я бы взял его", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Брайтон, Манчестед Юнайтед, Уэлбек, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 745

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  1. alexomck 10.08.2022 14:37 # alexomck
    с Чичарито отличная связка будет

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  2. narcot 10.08.2022 14:34 # narcot
    совсем араб е6анулся. какой нахой угульбеэк ещё оруууууууу

    его действия не показатель высокого уровня угульбэка, а того, на каком дне уровень игроков помойки

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