Фердинанд считает, что МЮ следовало вернуть Уэлбека

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" следовало вернуть нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека этим летом.

31-летний Уэлбек стал настоящим кошмаром для защитников "Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", отметившись результативной передачей на Паскаля Гросса.



После победы "Брайтона" со счетом 1:2 Фердинанд заключил, что отличный вариант для усиления атаки был у "Юнайтед" перед самым носом.



"Он бы имел место в стартовом составе этого "Юнайтед".



"Он выглядел лучшей версий Данни Уэлбека времен матча против "Реала" на "Бернабеу" 10 лет назад. Он был свободным агентом летом, потому что его контракт истек. Я бы взял его", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.