"Челси" близок к договоренности по Де Йонгу
"Челси" близок к соглашению с "Барселоной" относительно приобретения полузащитника Френки Де Йонга.
Ранее этим летом, "Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед", однако Де Йонг не желает переходить к "красным дьяволам", как и вообще не желает покидать "Ноу Камп".
Однако "Барселона" всячески подталкивает Френки к уходу из клуба, поскольку нуждается в продажах, чтобы зарегистрировать всех своих многочисленных новичков.
Теперь "Барселона" находится на пороге компромисса с "Челси", надеясь, что вариант с выступающей в Лиге Чемпионов командой Томаса Тухеля понравится 25-летнему голландцу больше, нежели "Юнайтед".
Каталонское издание Sport ожидает, что "синие" заплатят за Де Йонга около 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов), если сделка состоится.
10.08.2022 13:00
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Пожалуй из тех игроков, за которого не испытываешь жалости по поводу потенциальной стоимости: молодой, напористый, особо не травматичный, хорошо видит поле.
И снова нельзя не отметить мерзкие действия Барселоны из-за обещанных условий по его контракту
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Канте, Ковачич, Джорджиньо, Лофтус Чик, Каллахер,Де Йонг?
Не самая проблемная зона для Челси. Скорее всего кого-то ожидает продажа или аренда.
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