"Челси" близок к договоренности по Де Йонгу

"Челси" близок к соглашению с "Барселоной" относительно приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

Ранее этим летом, "Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед", однако Де Йонг не желает переходить к "красным дьяволам", как и вообще не желает покидать "Ноу Камп".



Однако "Барселона" всячески подталкивает Френки к уходу из клуба, поскольку нуждается в продажах, чтобы зарегистрировать всех своих многочисленных новичков.



Теперь "Барселона" находится на пороге компромисса с "Челси", надеясь, что вариант с выступающей в Лиге Чемпионов командой Томаса Тухеля понравится 25-летнему голландцу больше, нежели "Юнайтед".



Каталонское издание Sport ожидает, что "синие" заплатят за Де Йонга около 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов), если сделка состоится.