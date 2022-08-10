"Челси" близок к договоренности по Де Йонгу

Френки Де Йонг "Челси" близок к соглашению с "Барселоной" относительно приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

Ранее этим летом, "Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед", однако Де Йонг не желает переходить к "красным дьяволам", как и вообще не желает покидать "Ноу Камп".

Однако "Барселона" всячески подталкивает Френки к уходу из клуба, поскольку нуждается в продажах, чтобы зарегистрировать всех своих многочисленных новичков.

Теперь "Барселона" находится на пороге компромисса с "Челси", надеясь, что вариант с выступающей в Лиге Чемпионов командой Томаса Тухеля понравится 25-летнему голландцу больше, нежели "Юнайтед".

Каталонское издание Sport ожидает, что "синие" заплатят за Де Йонга около 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов), если сделка состоится.


Метки Барселона, Де Йонг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 10.08.2022 13:15 # staryi-eblan
    Пожалуй из тех игроков, за которого не испытываешь жалости по поводу потенциальной стоимости: молодой, напористый, особо не травматичный, хорошо видит поле.


    И снова нельзя не отметить мерзкие действия Барселоны из-за обещанных условий по его контракту

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  2. liverpool888 10.08.2022 13:09 # liverpool888
    Канте, Ковачич, Джорджиньо, Лофтус Чик, Каллахер,Де Йонг?
    Не самая проблемная зона для Челси. Скорее всего кого-то ожидает продажа или аренда.

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