Чичарито предложил свои услуги "Юнайтед"

Хавьер Эрнандес Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Хавьер Эрнандес предложил бесплатно выступать за "красных дьяволов".

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отчаянно хочет пригласить игрока в атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна, перебирая различные варианты.

Если Тен Хаг этого пожелает, то 34-летний мексиканец, завоевавший два титула Премьер-Лиги за свои пять сезонов на "Олд Траффорд", готов протянуть руку помощи.

"Если "Юнайтед" позовет меня, тогда я скажу: "Да, я буду играть бесплатно". Конечно, я бы согласился".

"Но также я хочу сохранить уважение к своему клубу. Я играю очень стабильно и помышляю только о победе в чемпионате с "ЛА Гэлакси".

"Если в будущем что-либо случится, то случится, но я на 100 процентов сосредоточен на ЛА", — цитирует Чичарито Daily Mirror.


Метки ЛА Гэлакси, Манчестер Юнайтед, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 12:00

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