Чичарито предложил свои услуги "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Хавьер Эрнандес предложил бесплатно выступать за "красных дьяволов".

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отчаянно хочет пригласить игрока в атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна, перебирая различные варианты.



Если Тен Хаг этого пожелает, то 34-летний мексиканец, завоевавший два титула Премьер-Лиги за свои пять сезонов на "Олд Траффорд", готов протянуть руку помощи.



"Если "Юнайтед" позовет меня, тогда я скажу: "Да, я буду играть бесплатно". Конечно, я бы согласился".



"Но также я хочу сохранить уважение к своему клубу. Я играю очень стабильно и помышляю только о победе в чемпионате с "ЛА Гэлакси".



"Если в будущем что-либо случится, то случится, но я на 100 процентов сосредоточен на ЛА", — цитирует Чичарито Daily Mirror.