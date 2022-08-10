"Вест Хэм" готов продать Бенрахму
"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет вингера Сада Бенрахмы.
В январе 2021, посреди сезона аренды, "Вест Хэм" выкупил Бенрахму у "Брентфорда" за 30 миллионов фунтов.
Однако при Дэвиде Мойесе 30-летнему алжирцу не хватало стабильности, и несмотря на 11 забитых голов в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.
Ранее этим летом "Вест Хэм" укрепил свою атаку с помощью Максвела Корне и Джанлуки Скамакки, и это может стоить Бенрахме места в команде.
10.08.2022 11:00
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Бл11яяяяя его бы за место Ришарлисона если честно.. ОН ОЧЕНЬ ТОПОВЫЙ! А так пусть идет в Ньюкасл или прости господи Манчестер Юнайтед, за место днины Решфорда, лучше будет смотреться.
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Алло, ему 27 только сегодня исполняется.
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в челси топарика
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