"Вест Хэм" готов продать Бенрахму

Саид Бенрахма "Вест Хэм" открыт к предложениям насчет вингера Сада Бенрахмы.

В январе 2021, посреди сезона аренды, "Вест Хэм" выкупил Бенрахму у "Брентфорда" за 30 миллионов фунтов.

Однако при Дэвиде Мойесе 30-летнему алжирцу не хватало стабильности, и несмотря на 11 забитых голов в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.

Ранее этим летом "Вест Хэм" укрепил свою атаку с помощью Максвела Корне и Джанлуки Скамакки, и это может стоить Бенрахме места в команде.


Метки Бенрахма, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 10.08.2022 11:16 # slavaukraine
    Бл11яяяяя его бы за место Ришарлисона если честно.. ОН ОЧЕНЬ ТОПОВЫЙ! А так пусть идет в Ньюкасл или прости господи Манчестер Юнайтед, за место днины Решфорда, лучше будет смотреться.

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  2. francois 10.08.2022 11:04 # francois
    Алло, ему 27 только сегодня исполняется.

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  3. alexomck 10.08.2022 11:01 # alexomck
    в челси топарика

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