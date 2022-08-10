"Вест Хэм" готов продать Бенрахму

"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет вингера Сада Бенрахмы.

В январе 2021, посреди сезона аренды, "Вест Хэм" выкупил Бенрахму у "Брентфорда" за 30 миллионов фунтов.



Однако при Дэвиде Мойесе 30-летнему алжирцу не хватало стабильности, и несмотря на 11 забитых голов в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.



Ранее этим летом "Вест Хэм" укрепил свою атаку с помощью Максвела Корне и Джанлуки Скамакки, и это может стоить Бенрахме места в команде.