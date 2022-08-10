Пойет: "Обамеянг стал бы идеальным приобретением для "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Гус Пойет считает, что нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг стал бы идеальным приобретением для "синих".

Этим летом "Челси" лишился Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, пока не обзаведясь другим нападающим. Согласно слухам, главный тренер "синих" Томас Тухель помышляет о воссоединении с Обамеянгом, которого он знает по дортмундской "Боруссии", и Пойет был бы рад этому трансферу.



"Бесспорно, Обамеянг стал бы идеальным приобретением. Он выглядит счастливым и вернулся в свою лучшую форму, снова забивая голы".



"Я не знаю, почему этим летом "Челси" и "Барселона" постоянно охотятся за одними и теми же игроками, пытаясь переманить игроков друг у друга. Они не похожи как клубы, но они хотят одних и тех же игроков".



"Я не представляю, что "Челси" купит Обамеянга, но я был бы рад ошибиться", — цитирует Пойета Evening Standard.