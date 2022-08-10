Тен Хаг надеется использовать свои связи для покупки Гакпо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется использовать свои связи для приобретения вингера ПСВ Коди Гакпо.
Ужаснувшись от установленной "Аяксом" цены за Антони и проиграв борьбу "РБ Лейпциг" за Беньямина Шешко из "Ред Булл", "Юнайтед" обратил свой взор на Гакпо.
Накануне стало известно, что "красные дьяволы" уже вступили в переговоры с ПСВ насчет покупки 23-летнего голландца, оцениваемого в 35 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, сейчас "Юнайтед" готовит свое предложение по Гакпо. У Коди и Тен Хага одно агентство, и это должно помочь процессу переговоров.
Добавим, Гакпо забил 21 гол в 47 матчах прошлого сезона за ПСВ.
10.08.2022 09:00
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