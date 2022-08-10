Джака признался, что не ушел из "Арсенала" только ради Артеты

Полузащитник Гранит Джака признался, что не ушел из "Арсенала" только благодаря главному тренеру Микелю Артете.

В октябре 2019 Джака крупно повздорил с фанатами "Арсенала" во время своей замены в матче против "Кристал Пэлас", в результате чего лишился капитанской повязки.



Гранит уже готовился покинуть "Арсенал", но тогда на "Эмирейтс" сменился главный тренер, и это кардинально повлияло на планы игрока сборной Швейцарии.



"Артета — это причина, почему я до сих пор в этом футбольном клубе. Весь клуб знает, почему я все еще здесь, ведь три года назад я практически ушел".



"Мои чемоданы были собраны, но я встретился с Микелем, когда тот был назначен. Он хотел услышать мое мнение по поводу случившегося, и я объяснил ему".



"Я помню, что дословно сказал ему: "Ты здесь не при чем". Потому что я не знал его и никогда не играл у него. Конечно, я знал его имя, но не знал лично, и я сказал: "Я ухожу, я больше не могу носить эту футболку".



"Он ответил: "Дай мне шанс в следующие шесть месяцев, и если через шесть месяцев ты не будешь счастлив, я помогу тебе — нет, не сбежать, но ты сможешь уйти".



"Я не обсуждал это ни с семьей, ни с кем-либо, хотя обычно поступаю иначе. Но я сказал: "Хорошо, Микель. Я останусь ради тебя". И вот я до сих пор здесь", — цитирует Джаку Daily Mail.